РПЦ: Частные клиники в 76 регионах России нарушают законодательство в сфере абортов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом количество медучреждений, проводящих прерывание беременности, сократилось.

Согласно исследованию патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства, частные клиники в 76 субъектах РФ нарушают законодательство при проведении абортов и их рекламе. Об этом сообщает РИА Новости.

Мониторинг охватил 1003 частные медицинские организации (36% от общего числа) в период с сентября 2023 по октябрь 2025 года. Исследование показало, что 782 клиники (78% от выборки) готовы проводить аборты без соблюдения «дней тишины» или рекламируют услуги на своих сайтах, нарушая статьи 56 Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан» и № 38 «О рекламе».

При этом, по данным Росздравнадзора и мониторинга Церкви, количество частных клиник, осуществляющих аборты, сократилось с 2813 до 2088 — на 26%.

Добровольцы патриаршей комиссии подготовили и направили 732 обращения в надзорные органы, включая Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД, Росздравнадзор и ФАС.

Председатель комиссии, иерей Федор Лукьянов, ранее заявлял, что после аборта женщина может испытывать чувство глубокого сожаления и «постабортный синдром», который, по его словам, можно преодолеть через исповедь, покаяние и участие в профилактических программах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.