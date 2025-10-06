ФСБ предотвратила теракты у еврейских культовых объектов в двух регионах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Задержаны трое предполагаемых сторонников международной террористической организации, запрещенной в РФ.

ФСБ России предотвратила теракты, которые планировались на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. Задержаны трое предполагаемых сторонников международной террористической организации, запрещенной в РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Красноярске сотрудники спецслужб задержали двух выходцев из стран Центральной Азии. Они готовили подрыв самодельного взрывного устройства рядом с городской синагогой. В оборудованном тайнике были обнаружены прекурсоры для изготовления взрывчатки и поражающие элементы.

В Пятигорске задержан гражданин России, который намеревался поджечь здание Еврейской религиозной общины. При нем нашли ножи, средства связи и переписку с иностранным координатором в Telegram.

В марте ФСБ сообщала о ликвидации в Москве четырех членов этой же террористической группы, готовивших атаки на синагоги. Тогда силовики заявили, что задержанные планировали взрывы в одном из еврейских культовых учреждений Подмосковья и на станции метро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане задержали пятерых жителей, планировавших теракт против силовиков.

