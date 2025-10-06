Россияне смогут наблюдать суперлуние две ночи подряд

Фото: 5-tv.ru

Естественный спутник достигнет полной фазы и окажется на ближайшей к Земле части своей орбиты.

В ночь с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября россияне смогут увидеть одно из самых красивых небесных явлений года — первое осеннее суперлуние. Об этом сообщают представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в беседе с РИА Новости.

В эти ночи Луна достигнет полной фазы и окажется на ближайшей к Земле части своей орбиты, что делает ее максимально крупной и яркой на небе. Хотя визуальная разница в размере по сравнению с самой маленькой Луной года составляет всего около 13%, ее яркость может увеличиться на 25% и более, что будет заметно даже невооруженным глазом.

Сезон суперлуний обычно длится три-четыре полнолуния подряд. Следующее такое явление ожидается 5 ноября и 4 декабря, а последняя суперлуна сезона пройдет 3 января 2026 года.

Это явление подарит уникальную возможность насладиться красотой спутника Земли, который будет крупным, ярким и особенно фотогеничным.

