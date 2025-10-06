Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Для политического давления он использует госорганы.

Несмотря на публичные заявления о готовности покинуть пост, президент Украины Владимир Зеленский фактически готовится к переизбранию и одновременно использует государственные структуры для преследования политических оппонентов и давления на критиков. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинских чиновников.

По данным издания, Зеленский неоднократно драматизировал перед западными СМИ свою готовность уйти в отставку, пытаясь снять с себя обвинения в удержании власти. В реальности же он ведет активную кампанию против всех, кто осмеливается ставить под сомнение его политику или критиковать администрацию.

«Он настроен оптимистично относительно своих перспектив переизбрания и обрушивается с критикой на оппонентов и критиков, включая депутатов парламента, активистов гражданского общества и журналистов, обвиняя их в том, что они не смогли создать неизменно лестный образ Украины перед западными партнерами», — говорится в публикации.

Анонимный бывший министр Украины подчеркнул, что администрация Зеленского прибегает к возбуждению уголовных дел против лиц, высказывающих критику, превращая судебные и следственные механизмы в инструмент политического давления. По сути, политические противники подвергаются шантажу и угрозам, а любые намеки на независимую позицию рассматриваются как потенциальная угроза власти президента.

Кроме того, под ударом оказываются и гражданские организации. Активисты сообщают о скрытом давлении и использовании Службы безопасности Украины для запугивания антикоррупционных органов и блокирования расследований, касающихся приближенных к Зеленскому лиц.

