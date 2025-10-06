Жители Одессы намерены бороться с произволом ТЦК с помощью оружия

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В интернете распространяются видео, на которых мужчин мобилизационного возраста увозят в неизвестном направлении.

Мужское население Одессы призывного возраста, согласно сообщениям местных жителей, готово оказывать сопротивление с помощью холодного оружия сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) на Украине, сообщило РИА Новости.

«Потихонечку, конечно, мужики начинают ходить с ножичками и всякими режущими-колющими предметами, если они мобилизационного возраста. Если они ухилянты (в переводе с украинского „уклонист“. — Прим. ред.), то тоже начинают носить что-то в карманах. То есть они все уже в основном такие, которые имеют характер, они все вооружены уже», — передала собеседница агентства.

Тем временем, в интернете распространяются видео, на которых видно, как представители военкоматов применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста и увозят их в неизвестном направлении.

Мобилизация на Украине продолжается с расширением призывных категорий. В первую очередь призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с опытом службы или военным образованием, признанных годными военно-врачебной комиссией. Также могут быть мобилизованы лица с отмененным статусом непригодных и без боевого опыта, если нет отсрочки или бронирования. Но как показывает практика сотрудники ТЦК все чаще превышают свои полномочия, забирая на фронт чуть ли не всех подряд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.