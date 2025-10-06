Продажи кокошников выросли в Ленинградской области

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Это произошло после высказывания Владимира Путина на форуме «Валдай». Глава государства отметил, что модный тренд его очень радует.

Продажи кокошников в Ленинградской области выросли более чем в три раза после ремарки президента РФ Владимира Путина о моде на этот традиционный русский головной убор, прозвучавшей на форуме «Валдай». Об этом сообщает РБК.

По данным маркетплейсов, Ленобласть и Санкт-Петербург заняли второе место в стране по спросу на кокошники — на регион приходится 19% от общих продаж по России. Больше покупают только в Москве — 28%.

Согласно статистике одной из компаний, за последние девять месяцев наибольший рост спроса зафиксирован в Ленинградской, Московской и Ростовской областях. В день выступления президента, 2 октября, интерес к кокошникам на площадке вырос в 3,2 раза.

Ассортимент современных кокошников варьируется от «городских» ободков до сценических корон:

Массовые модели на маркетплейсах стоят от 700 до 1500 рублей;

Средний сегмент — бархат и велюр без вышивки — 1800-3000 рублей;

Авторские изделия — 4000-8000 рублей;

Свадебные варианты с кружевом и стеклярусом — до 30 000 рублей;

Премиум-модели с кристаллами и ручной вышивкой стартуют от 40 000 рублей.

В цветовой палитре лидирует красный, продажи которого выросли в 2,7 раза, также популярны белые и черные варианты.

