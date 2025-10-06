«Болтают много лишнего»: Баста призвал не верить психологам
Баста: психологи ничего не знают о любви.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Артист не разделяет устоявшуюся у специалистов по ментальному здоровью точку зрения в вопросе любви.
Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. ред.) уверен, что не стоит доверять психологам дела сердечные. Об этом рассказал сам музыкант на премьере собственного мюзикла «Любовь без памяти».
Артист заявил, что любить можно только без памяти, по-другому нельзя, а все, что говорят специалисты по ментальному здоровью, в корне неправильно.
«Не верьте психологам. Они болтают много лишнего. Они ничего не знают про любовь», — уверен Баста.
Рэпер уже 16 лет состоит в браке с предпринимательницей Еленой Пинской. Пара воспитывает двух дочерей — Марию и Василису.
Мюзикл «Любовь без памяти» во многом основан на жизненном пути самого Вакуленко, в том числе и истории любви музыканта со своей супругой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Баста рассказал о смыслах своего мюзикла.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.