Предупреждение об опасности: в России предложили маркировать чипсы и газировку

В России предложили маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сейчас самые заметные упаковки — у самых вредных продуктов.

Продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров должны сопровождаться предупреждениями о вреде для здоровья. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, передает ТАСС.

По его мнению, напоминания о вреде таких продуктов, как газированные напитки, чипсы и сладости, помогут снизить уровень ожирения и заболеваемости сахарным диабетом среди детей.

«Все знают, как вредны, особенно для детей, такие продукты, как газировка или чипсы — это прямой путь к ожирению и сахарному диабету. Все эти продукты лежат в магазинах в открытом доступе. Их необходимо маркировать, напоминать о вреде. Для этого можно сделать разноцветные ценники», — сказал Гриб.

Он предложил использовать цветовую систему предупреждений:

красный — «крайне опасно, употреблять нежелательно, можно есть один-два раза в год»;

желтый — «употреблять нежелательно, не рекомендуется детям»;

зеленый — продукты, безопасные и полезные для детей.

Кроме того, Гриб считает, что производителей следует обязать размещать на упаковках прямые предупреждения о вреде.

«На упаковке вредной еды надо писать, что она приводит к ожирению, диабету, проблемам ЖКТ. Написать, что этот продукт не рекомендован к ежедневному употреблению, особенно детям. Прямо крупными буквами написать, чтобы видели родители. Сейчас все самые яркие упаковки как раз у самых вредных продуктов», — отметил он.

Замсекретаря ОП подчеркнул, что такие меры потребуют изменений в законодательстве и станут «реальной заботой о здоровье детей, не на словах, а на деле».

Также, по словам Гриба, следует ужесточить контроль за детскими игрушками, способными вызывать аллергические реакции. Он предложил указывать подобные предупреждения прямо на ценниках и упаковках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.