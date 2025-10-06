Урожай 2025 года может стать одним из лучших для всего российского АПК

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Стали известны предварительные итоги уборочной кампании.

Урожай этого года может войти в пятерку лучших для всего отечественного АПК. Предварительными итогами уборочной кампании с «Известиями» поделились в Минсельхозе.

За год показатели выросли в среднем на 15-20%. Значительный рост демонстрируют пшеница, рожь, соя и картофель. В лидерах — горох и чечевица. Объемы урожая по ним увеличились примерно вдвое. Немного выросли сборы кукурузы и сахарной свеклы.

Показатели, можно сказать, феноменальные, учитывая непростую экономическую обстановку и неблагоприятную погоду во многих регионах в течение года. Добиться таких результатов помогли наукоемкие технологии.

Ранее 5-tv.ru писал, что цены на куриные яйца в России стали ниже показателей 2023 года. Сейчас десяток яиц в среднем стоит 84 рубля — это на 0,4% меньше, чем два года назад. По информации Минсельхоза, на ценообразование влияет увеличение объемов производства и сезонный фактор.

