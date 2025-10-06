Российский легкоатлет установил рекорд по прыжкам в длину

Фото, видео: Thomas Padilla/ТАСС; 5-tv.ru

Паралимпиец Евгений Торсунов победил на чемпионате мира.

Наши параатлеты под занавес чемпионата мира по легкой атлетике в Нью-Дели завоевали еще одно «золото». В прыжках в длину победу одержал Евгений Торсунов.

Более того, спортсмен установил мировой рекорд. Теперь он составляет 6 метров 14 сантиметров. Причем, россиянин превзошел собственное достижение, установленное год назад в Екатеринбурге на Кубке чемпионов.

А ранее, писал 5-tv.ru, другой российский легкоатлет установил рекорд полумарафона в Казани. Владимир Никитин стал первым спортсменом из РФ, который смог пробежать полумарафон быстрее часа. Бегун преодолел дистанцию в 21,1 км за 59 минут 53 секунды.

