Чудо-асфальт: в Казани появилась уникальная дорога с инновационным покрытием

Около 40% аварий в России происходит из-за плохого состояния дорог. Решение этой проблемы нашли наши ученые. В Казани появилась первая в мире дорога с инновационным покрытием. На первый взгляд это обычный асфальт, но на самом деле — результат масштабных научных исследований. Разработка идеально подойдет для разных регионов: и там, где очень жарко, и там, где зима по девять месяцев в году.

Трассы с таким покрытием смогут прослужить в два раза дольше обычных, а ремонтировать их практически не нужно. В чем секрет — узнал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Асфальт, который в случае повреждений восстанавливается сам, можно считать не иначе как чудом. Изобрели его наши ученые, а опытный образец уже постелили в Казани — впервые в России, да что уж там, такого дива дивного нет во всем мире.

Экспериментальный участок — всего 40 метров. Внутри черной смеси тысячи гранул, которые превратятся, по сути, в заплатки. Но не те, что все привыкли видеть.

Битум, кирпичи и прочие подручные средства теперь в прошлом. Да и помощь ремонтников больше не понадобится. Данные гранулы, они же капсулы с химическими реактивами, в момент разрушения асфальта экстренно залечат раны на дорожном полотне.

Общая протяженность российских автодорог — больше 1,5 миллионов километров. Из них около 300 тысяч — это дороги юга, где климат жаркий и влажный. Еще около полумиллиона километров трасс пролегают через север, Дальний Восток и Сибирь, где наоборот, экстремально холодно и снежно. Для каждого участка нужен был особый подход. И решение нашлось.

«Этот асфальт-бетон фактически способен выдерживать как переменные погодно-климатические воздействия, так и многократные повторения различной транспортной нагрузки», — отметил доцент кафедры строительных материалов НИУ МГСУ Сергей Иноземцев.

Возможно, именно такие географические и климатические особенности страны помогли нашим ученым первыми в мире изобрести инновационные гранулы. На пятки наступают разве что голландские специалисты, которые стремятся удержать лидерство в мировом рейтинге по качеству дорог.

Но наши ученые пока впереди. Благодаря их гранулам, асфальт даже на самых проблемных участках сможет прослужить, минимум, вдвое дольше. Но не все такому рады.

«Нельзя забывать, что ремонт дороги — это, прежде всего, большие деньги и в некоторых случаях отлаженный бизнес. И вот представим, что опыты пройдут успешно, что эти гранулы продемонстрируют высокую эффективность. Но как тогда коммерсанты на это все отреагируют?» — дополнил корреспондент.

Если асфальт будет служить дольше, то работы у них станет меньше. Вот такой конфликт интересов.

«Чем будут зарабатывать дорожники? При внедрении этой системы укладки самовосстанавливающегося асфальта, мы, в первую очередь, наш штат не сократим, естественно, мы повысим цену на рабочую силу. У нас, как у подрядчиков, работы, я думаю, не сократятся», — сообщил директор строительной организации по капитальному ремонту дорог Рафаэл Саркисянц.

Пока же дорожники продолжают работать по давно отложенным технологиям. Но ученые, годами стремившиеся избавить Россию от одной из главных бед, уже готовятся запатентовать свою разработку.

