Власти Камчатского края требуют ужесточить правила турпоходов

Расходы на спасательные операции предлагают переложить на организаторов туров.

После трагедии на Вилючинском вулкане, где при восхождении погибли двое альпинистов, власти Камчатского края потребовали ужесточить правила турпоходов. Все расходы на работу спасателей, вертолетов и тяжелой техники хотят возложить на плечи организаторов таких экстремальных туров. Это касается тех случаев, когда безопасностью грубо пренебрегают. Например, не регистрируют маршрут похода. Возможные плюсы и последствия такой инициативы оценил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Сутки в реанимационном отделении врачи бились за жизнь альпинистки-любительницы. Она — единственная выжившая. Двое опытных товарищей, член федерации альпинизма Виктор Василенок и путешественница Таисия Хомякова погибли, сорвались с Вилючинского вулкана во время подъема. Сотрудники МЧС и медики всю ночь пытались добраться до туристов. Спасатель Андрей Полюхов рассказывает, в каких экстремальных условиях и с каким риском для жизни шла эвакуация: в кромешной тьме, в сильнейшую пургу.

«По этим же маршрутам в это время нельзя пройти, потому что там опасные каньоны, камнепады. Ну и, конечно же, все это нас ждало», — рассказал спасатель Андрей Полюхов.

Подход к сопке был закрыт из-за участившихся землетрясений, но туристов это не остановило. Группа даже не была зарегистрирована в МЧС.

«Горы требуют не только отваги и героизма от покорителей. Жесткая дисциплина и следование правилам тоже — не гарантия успеха, часто решает случай. Это всегда экстремальные условия и зона чрезвычайность опасности. Но люди продолжают идти — за эмоциями, впечатлениями и адреналином», — отметил корреспондент.

Две трети трагических случаев, по статистике, как раз на таких незарегистрированных маршрутах или с не аккредитованными гидам. В 2023 году их было всего два, и тогда никто не погиб. В прошлом году, по данным от МЧС, уже пять — и 22 погибших. В этом — уже восемь происшествий. Недавний пример: девять девушек и гид пропали на вулкане Баранского на Курилах. На их поиски бросили колоссальные ресурсы: авиацию, тяжелую технику. Двое суток все оперативные службы острова жили только поиском этой группы. А оказалось, что гид Валерий организовал это путешествие, как частное лицо, маршрут не зарегистрировал и пропал с радаров.

В конце августа на Камчатке дикий медведь напал на туристический палаточный лагерь. Буквально разорвал женщину. И снова — маршрут без регистрации.

«Мы сделали носилки, увезли Наташу в фельдшерский пункт, там ей оказали первую помощь. Потом на КАМАЗе поехали навстречу скорой. Часа через два. Потом уже на скорой уехали в Елизово», — рассказал руководитель туристического клуба «Дофамин» Олег Черных.

Сейчас делом занимаются следователи. Помочь туристке не успели. Ее должны были эвакуировать вертолетом, но организаторы тура решили действовать сами. И понятно, почему: час работы «вертушки» стоит до полумиллиона. Это подтверждают опытные спасатели.

«Семь дней, ну, наверное, уже за три миллиона. Это вертолет, это горючка, это питание, это ратрак, который тоже кушает. До 4 800 ратрак доходит», — отметил спасатель международного класса, заслуженный спасатель Российской Федерации Андрей Легошин.

Губернатор Камчатки предложил огромные деньги за спасательные операции взыскивать с организаторов экстремальных туров. Многие оценили инициативу положительно.

Однако некоторые эксперты считают, что если меру одобрят, гиды могут начать намеренно оттягивать вызов спасателей, не желая платить компенсаций. Мастер спорта по альпинизму Александр Яковенко уверен, это еще больше усугубит ситуацию.

«Мне непонятна эта инициатива и чем она может быть сегодня подкреплена. Это отдельная работа определенных законодательных органов», — сказал мастер спорта по альпинизму, председатель комиссии классического альпинизма федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Как в итоге будет выглядеть система организации экстремальных туров сейчас неизвестно. Очевидно, что новая инициатива — это попытка организовать дополнительный барьер для полулегальных компаний и частных гидов. За их услуги люди слишком часто платят жизнью.

