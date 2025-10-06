Фото, видео: Reuters/IMAGO/Uwe Koch; 5-tv.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена: ждать справедливого расследования по неопознанным беспилотникам придется долго.

Дроновая истерия поглотила Германию. Канцлер Мерц уверен в причастности нашей страны к вторжению неизвестных беспилотников в Мюнхене. Но, как и другие европейские политики, ранее обвинявшие Россию, доказательств он решил не приводить.

«Знаете ли вы что-нибудь о происхождении этих беспилотников?» — спросила канцлера ведущая.

«Пострадал не только Мюнхен, но и Франкфурт, а ранее Копенгаген. Мы еще не знаем наверняка, но значительная их часть, вероятно, контролируется из России. Мы занимаемся этим вопросом. Это серьезная угроза нашей безопасности», — ответил Мерц.

Аналитики отметили, что интервью, вообще, получилось провокационным. По мнению Мерца, Россия хочет разрушить нынешний миропорядок. А потому Германия намерена подготовиться к вторжению, в том числе вернув обязательную военную службу.

В российском МИД уже прокомментировали «Известиям» эти заявления. Мария Захарова подчеркнула, что в Берлине за три года так и не вычислили, кто подорвал газопроводы «Северный поток», так что ждать справедливого расследования по неопознанным беспилотникам придется еще очень долго.

