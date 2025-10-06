Идет наступление: как работают ВС РФ под Луганском

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Оборона ВСУ буквально трещит по швам.

Насильственная мобилизация на Украине не спасает киевских боевиков от поражения. Российские военные наступают по всей линии фронта. Ожесточенные бои сейчас идут в районе Северска. Этот город имеет для ВСУ стратегическое значение. Дороги вокруг него под огневым контролем наших подразделений. Там они отрабатывают новые технологии и тактику боевых действий. Все увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Красный Лиман, Ямполь, Северск — эти названия сейчас на слуху у всех военных под Луганском. Идет наступление, и темп его нарастает.

«Этот звук невозможно спутать ни с чем другим, это такой удар в спину», — отметил корреспондент.

Калибр орудия — 203 миллиметра. Оно создано на основе флотской пушки и было предназначено для больших кораблей. Его корректируют по беспилотнику. Попадания впечатляющие: где-то вдалеке — огромные столбы дыма.

«Мы работаем по тыловым районам, пункты управления, склады, другие дальнобойные орудия и прочую технику», — рассказал военнослужащий ВС РФ, командир батареи с позывным «Ольхон».

ВСУ пытается создать «зону смерти» возле линии фронта. Именно поэтому орудия группировки «Запад» не стоят на месте, а постоянно передвигаются. Детектор показывает: совсем рядом летают дроны-камикадзе.

«Гудит двигатель, работает громко, не всегда можно слышать, как прибор у тебя срабатывает, на тот же FPV, поэтому нужно глаза в оба всегда, всегда смотреть на 360 градусов», — рассказал военнослужащий ВС РФ, командир артиллерийского дивизиона с позывным «Днепр».

Беспилотники раз и навсегда изменили тактику войны, а в лесах и полях под Луганском сейчас обкатываются новейшие технологии боевых действий.

«Под „птичками“, командовали, куда, как нам заходить, в дневное и ночное время. То есть, в ночное время мы двигались», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Студент».

Бойцы группировки «Юг» рассказывают о продвижении под городом Северск. Неделю назад им удалось взять село Переездное возле его южной окраины. Накануне забрали Кузьминовку. Дороги вокруг них уже под огневым контролем российской армии. Оборона ВСУ в буквальном смысле трещит по швам.

