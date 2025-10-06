Состояние пострадавшей на Камчатке туристки стабилизировали

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Пирагис; 5-tv.ru

Ранее группа из трех альпинистов сорвалась с вулкана Вилючинский.

На Камчатке удалось стабилизировать состояние альпинистки, которая пострадала при восхождении на вулкан Вилючинский. Ее переводят из реанимации в обычное отделение. Угроза жизни миновала. Об этом «Известиям» рассказал лечащий врач.

«Мы ее обследовали, оказана ей помощь квалифицированная, скелетные травмы не наблюдаются. У нее имеются признаки общего переохлаждения и поверхностные обморожения. Это может привести к формированию ранок и некрозов», — сказал Вячеслав Меньшиков, врач-травматолог Елизовской районной больницы.

Единственную выжившую, группа которой не регистрировала маршрут, удалось эвакуировать, несмотря на экстремальные погодные условия. На Камчатке сейчас снег и сильный ветер. А вулкан вовсе закрыт для посещения.

