Потерявшиеся на Камчатке туристы найдены

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пропавшая ранее группа не зарегистрировала свой маршрут.

На Камчатке этим утром экстренно подняли спасателей. Туристы отправились в поход и бесследно исчезли. Связи с ними не было несколько дней. Неожиданный поворот наступил пару часов назад — когда группа нашлась. Переполох вызвало то, что они не зарегистрировали маршрут.

И это лишь один пример безответственного отношения к правилам безопасности. Спасательную операцию провели впустую. Но с подобными ситуациями намерены жестко бороться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.