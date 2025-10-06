Потерявшиеся на Камчатке туристы найдены
Фото, видео: 5-tv.ru
Пропавшая ранее группа не зарегистрировала свой маршрут.
На Камчатке этим утром экстренно подняли спасателей. Туристы отправились в поход и бесследно исчезли. Связи с ними не было несколько дней. Неожиданный поворот наступил пару часов назад — когда группа нашлась. Переполох вызвало то, что они не зарегистрировали маршрут.
И это лишь один пример безответственного отношения к правилам безопасности. Спасательную операцию провели впустую. Но с подобными ситуациями намерены жестко бороться.
