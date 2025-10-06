Марко Рубио назвал возможного преемника Трампа

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ

Этот политик сумел укрепить позиции администрации среди сторонников партии.

Следующим кандидатом в президенты США от Республиканской партии может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News, передает пресс-служба Белого Дома.

«Я полагаю, следующим кандидатом от республиканцев будет Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг, он отлично справляется со своей работой, и я бы сказал, что у нас отличная команда», — сказал Рубио.

Рубио отметил, что Вэнс, известный своими консервативными взглядами и активной поддержкой Трампа, сумел укрепить позиции администрации среди сторонников партии и зарекомендовал себя как влиятельная фигура внутри Республиканской партии.

Ранее немецкий политолог Ульрике Геро также назвала Джей Ди Вэнса вероятным будущим президентом США. По ее мнению, он имеет все шансы продолжить курс Трампа, хотя Евросоюз, подчеркнула эксперт, будет заинтересован в победе кандидата от Демократической партии.

Также в интервью телеканалу NBC Трамп опровергал слухи о намерении баллотироваться на третий срок и заявил, что покинет пост президента после второго. При этом он говорил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут стать следующими кандидатами от Республиканской партии на президентских выборах.

