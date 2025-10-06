«При моем образе жизни без них никак»: что придает Ханне сил и здоровья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Певица отметила, что без дополнительной помощи ей было бы тяжело выдержать нагрузку.

Певица Ханна старается поддерживать свое здоровье в норме при помощи специальных препаратов. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового сезона RU.TV.

Артистка отметила, что без дополнительной помощи ей было бы тяжело выдержать ту нагрузку, которая присутствует в ее жизни на постоянной основе.

«Есть разные лекарственные хорошие препараты, которые мне помогают. Без которых, я считаю, при моем образе жизни, при моем графике — уже не вариант никак», — призналась исполнительница.

Ханна пояснила, что это БАДы, которые помогают поддерживать, в том числе и ее моральное состояние.

«Не разделяю свою жизнь на какие-то периоды, когда прям совсем плохо, когда совсем хорошо. Стабильно сложно. Поэтому я стараюсь дополнять организм полезными добавками», — отметила знаменитость.

