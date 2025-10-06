Поставили перед фактом: Польша аннулировала визы экспертам РФ на конференцию ОБСЕ
Польша аннулировала визы экспертам РФ на конференцию ОБСЕ в последний день
Действия Варшавы направлены на разрушение конструктивного диалога.
Власти Польши аннулировали ранее выданные визы российским экспертам, которые собирались принять участие в конференции ОБСЕ по человеческому измерению (в терминологии ОБСЕ — набор норм и видов деятельности, связанных с правами человека и демократией. — Прим. ред.). Об этом сообщается на сайте Российского общественного института избирательного права (РОИИП).
В институте отметили, что аннулирование виз произошло в последний рабочий день перед вылетом делегации в Варшаву.
«Представителям РОИИП, зарегистрировавшимся для участия в конференции по человеческому измерению, организованной действующим председательством ОБСЕ, консульский отдел посольства Польши в России аннулировал ранее выданные им визы», — говорится в заявлении организации.
По данным института, уведомление об отмене виз поступило без указания причин. При этом документы были оформлены на основании официального приглашения от организаторов конференции, а при подаче визовых анкет у польской стороны не возникло замечаний.
В РОИИП расценили действия Варшавы как шаг, «направленный на разрушение конструктивного диалога и воспрепятствование участию представителей гражданского общества в работе конференции ОБСЕ».
Также в институте подчеркнули, что подобные решения устремлены на подрыв авторитета крупнейшей региональной организации, призванной обеспечивать площадку для открытого обмена мнениями.
Сообщается, что письмо с изложением ситуации и просьбой о неотложных мерах реагирования направлено председателю Постоянного совета ОБСЕ и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).
Конференция по человеческому измерению ОБСЕ проходит ежегодно и традиционно рассматривается как ключевая площадка для обсуждения прав человека, свободы слова и выборных процессов в странах-участницах организации.
