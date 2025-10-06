Поставили перед фактом: Польша аннулировала визы экспертам РФ на конференцию ОБСЕ

Польша аннулировала визы экспертам РФ на конференцию ОБСЕ в последний день

Действия Варшавы направлены на разрушение конструктивного диалога.

Власти Польши аннулировали ранее выданные визы российским экспертам, которые собирались принять участие в конференции ОБСЕ по человеческому измерению (в терминологии ОБСЕ — набор норм и видов деятельности, связанных с правами человека и демократией. — Прим. ред.). Об этом сообщается на сайте Российского общественного института избирательного права (РОИИП).

В институте отметили, что аннулирование виз произошло в последний рабочий день перед вылетом делегации в Варшаву.

«Представителям РОИИП, зарегистрировавшимся для участия в конференции по человеческому измерению, организованной действующим председательством ОБСЕ, консульский отдел посольства Польши в России аннулировал ранее выданные им визы», — говорится в заявлении организации.

По данным института, уведомление об отмене виз поступило без указания причин. При этом документы были оформлены на основании официального приглашения от организаторов конференции, а при подаче визовых анкет у польской стороны не возникло замечаний.

В РОИИП расценили действия Варшавы как шаг, «направленный на разрушение конструктивного диалога и воспрепятствование участию представителей гражданского общества в работе конференции ОБСЕ».

Также в институте подчеркнули, что подобные решения устремлены на подрыв авторитета крупнейшей региональной организации, призванной обеспечивать площадку для открытого обмена мнениями.

Сообщается, что письмо с изложением ситуации и просьбой о неотложных мерах реагирования направлено председателю Постоянного совета ОБСЕ и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Конференция по человеческому измерению ОБСЕ проходит ежегодно и традиционно рассматривается как ключевая площадка для обсуждения прав человека, свободы слова и выборных процессов в странах-участницах организации.

