Verywell Health: Чай улун помогает бороться с воспалением без побочных эффектов

Фото: www.globallookpress.com

Употребление этого вида чая также способствует детоксикации организма.

Чай улун обладает выраженным противовоспалительным эффектом и способен на клеточном уровне защищать организм от хронических заболеваний — включая диабет, артрит и болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает Verywell Health со ссылкой на исследования ученых.

Эксперты выяснили, что улун снижает активность NLRP3-инфламмасомы — белкового комплекса, участвующего в развитии воспалительных процессов и старении клеток. Это позволяет замедлить цепочку разрушительных реакций, приводящих к хроническим патологиям.

«Природные антиоксиданты, содержащиеся в чае, действуют подобно ибупрофену — они гасят воспаление, но без побочных эффектов для желудочно-кишечного тракта», — говорится в исследовании.

Кроме того, употребление улуна способствует детоксикации организма и помогает клеткам дольше сохранять молодость. Ученые рекомендуют пить чашку напитка утром натощак, заменяя им кофе или другие стимулирующие напитки.

Помимо улуна, благотворное влияние на пищеварение и общее самочувствие оказывают и другие травяные чаи. Исследования показывают, что имбирный и мятный чаи могут снижать воспаление в желудочно-кишечном тракте и уменьшать вздутие живота.

Также имбирь содержит активные соединения — гингеролы и шогаолы, которые стимулируют выработку ферментов, улучшающих пищеварение. А чай из одуванчика способствует выведению токсинов и нормализации работы кишечника.

Несмотря на пользу, врачи предупреждают, что некоторые травы могут вызывать побочные эффекты. Перед регулярным употреблением новых чаев специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом, особенно беременным и кормящим женщинам.

