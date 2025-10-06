Меркель назвала виновников конфликта на Украине

Меркель: Польша и страны Прибалтики косвенно виновны в конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Sauer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Некоторые страны Европы отклонили инициативу урегулирования от экс-канцлера.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в 2021 году предлагала Евросоюзу возобновить прямой диалог с Россией, однако ее инициативу заблокировали Польша и страны Балтии. Об этом она заявила в интервью венгерскому изданию Partizán.

«Эта попытка урегулирования не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей инициативы», — сказала Меркель.

По словам экс-канцлера, идея заключалась в том, чтобы создать новый формат переговоров между ЕС и президентом России Владимиром Путиным. Однако, подчеркнула она, государства Восточной Европы — в первую очередь Эстония, Латвия, Литва и Польша — выступили резко против, опасаясь, что Евросоюз не сможет выработать единую линию по отношению к Москве.

«В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась специальная военная операция», — добавила Меркель.

В 2021 году Меркель занимала пост канцлера Германии на протяжении 16 лет и покинула его после федеральных выборов, уступив место Олафу Шольцу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.