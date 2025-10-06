Россияне верят в бессмертие и боятся искусственного интеллекта
Каждый 25-й опрошенный россиянин ждет бессмертия от технологий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Больше всего надежд возложено на сферу медицины.
Каждый 25-й опрошенный россиянин уверен, что развитие технологий однажды позволит людям стать бессмертными. Такие данные представлены в исследовании, проведенном редакцией «Новости. Наука. Hi-Tech Mail.ru» совместно со II Международным симпозиумом «Создавая будущее», результаты которого появились в распоряжении Газета.ру.
Согласно опросу, 72% участников считают, что технологии увеличат продолжительность жизни — значительно или незначительно. Еще 22% полагают, что влияние на этот показатель будет несущественным.
Более половины респондентов (53%) убеждены, что внедрение технологий в медицину откроет новые возможности для человечества. Еще 39% считают, что это принесет как преимущества, так и риски, а 6% — видят в прогрессе исключительно угрозу.
Наибольшие ожидания опрошенные связывают с персонализированным лечением — об этом сказали 55% участников.
«Будущее медицины — это персонализация. Люди по-разному метаболизируют лекарства, и стандартная дозировка подходит не всем. Генетический анализ позволяет заранее предсказать реакции организма и подобрать индивидуальную дозу препарата», — отметил врач-онколог, кандидат медицинских наук Айрат Билялов из научно-исследовательского центра LIFT.
По словам эксперта, персонализированный подход изменит не только лечение, но и профилактику заболеваний. Благодаря генетическим маркерам можно оценить индивидуальные риски — от сердечно-сосудистых до онкологических, скорректировать питание, физическую активность и начать скрининг заранее.
Среди потенциальных угроз для медицины и человечества респонденты назвали:
- генетическое редактирование;
- искусственный интеллект;
- контроль за активностью генов;
- роботизацию.
В исследовании приняли участие более семи тысяч человек из 50 регионов России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.