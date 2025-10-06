Россияне верят в бессмертие и боятся искусственного интеллекта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Больше всего надежд возложено на сферу медицины.

Каждый 25-й опрошенный россиянин уверен, что развитие технологий однажды позволит людям стать бессмертными. Такие данные представлены в исследовании, проведенном редакцией «Новости. Наука. Hi-Tech Mail.ru» совместно со II Международным симпозиумом «Создавая будущее», результаты которого появились в распоряжении Газета.ру.

Согласно опросу, 72% участников считают, что технологии увеличат продолжительность жизни — значительно или незначительно. Еще 22% полагают, что влияние на этот показатель будет несущественным.

Более половины респондентов (53%) убеждены, что внедрение технологий в медицину откроет новые возможности для человечества. Еще 39% считают, что это принесет как преимущества, так и риски, а 6% — видят в прогрессе исключительно угрозу.

Наибольшие ожидания опрошенные связывают с персонализированным лечением — об этом сказали 55% участников.

«Будущее медицины — это персонализация. Люди по-разному метаболизируют лекарства, и стандартная дозировка подходит не всем. Генетический анализ позволяет заранее предсказать реакции организма и подобрать индивидуальную дозу препарата», — отметил врач-онколог, кандидат медицинских наук Айрат Билялов из научно-исследовательского центра LIFT.

По словам эксперта, персонализированный подход изменит не только лечение, но и профилактику заболеваний. Благодаря генетическим маркерам можно оценить индивидуальные риски — от сердечно-сосудистых до онкологических, скорректировать питание, физическую активность и начать скрининг заранее.

Среди потенциальных угроз для медицины и человечества респонденты назвали:

генетическое редактирование;

искусственный интеллект;

контроль за активностью генов;

роботизацию.

В исследовании приняли участие более семи тысяч человек из 50 регионов России.

