Трамп высмеял Байдена: «Его шансы спуститься с лестницы были невелики»

Трамп рассказал, что не спотыкается на лестницах в отличие от Байдена

Фото: www.globallookpress.com/US Joint Staff

Американский президент часто подшучивает над своим предшественником.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не спотыкается на лестницах в отличие от своего предшественника Джо Байдена, потому что «всегда спускается медленно и аккуратно». Он сообщил об этом на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния, трансляцию которого вел Fox News.

«У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно. Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно», — сказал он.

Ранее Джо Байден неоднократно становился объектом внимания СМИ из-за падений — в частности, во время посадки на президентский самолет и во время велопрогулки в 2022 году. Эти эпизоды часто использовались политическими оппонентами как аргумент против его физической выносливости и возраста.

Трамп, которому сейчас 79 лет, регулярно подшучивает над 82-летним Байденом, называя его «сонным Джо» и критикуя за «недостаток энергии».

