«Это прямая обязанность»: названы самые распространенные ошибки самозанятых

Бизнесменам стоит учесть ограничения, и позаботится о своем будущем.

Неоплата налогов — одна из самых распространенных ошибок людей с самозанятостью. Об этом изданию Газета.ру рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин.

«Для самозанятых действует налог по ставке 4% (доходы от физлиц) и 6% (от юрлиц/ИП). Других обязательных платежей нет. Важно отражать каждую операцию в приложении „Мой налог“ — это прямая обязанность по Конституции», — отметил эксперт.

Кроме того, многие оформившие свою деятельность подобным образом, упускают пенсионные выплаты, добавил специалист. Так как страховые взносы за самозанятых не платятся, то, соответственно, не формируются и права на пенсию. Однако этот статус позволяет делать добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование. Для полноценного года страхового стажа необходимо внести минимум 59 241,60 рубля и максимум 473 932,80 рубля.

Нужно также учитывать и то, что годовой доход у самозанятых ограничен суммой в 2,4 миллиона рублей, напомнил экономист. При его превышении данный статус теряется, и появляется необходимость оформить ИП. Нельзя самозанятым и нанимать сотрудников. Если есть необходимость взять дополнительного работника, то опять же нужно поменять статус занятости.

Нельзя и заменять договором с самозанятыми трудовые отношения, когда есть признаки найма: режим, подчиненность и рабочее место, уточнил Балынин.

Есть у этого статуса и перечень запрещенных видов деятельности, например, продажа подакцизных товаров, добыча и реализация полезных ископаемых, майниг и сделки в цифровой валюте, добавил эксперт.

