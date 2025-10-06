Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще один сбежавший от своих командиров раскрыл правду о том, как на самом деле Киев относится к своим гражданам.

Попавший в плен к подразделениям группировки войск «Центр» боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Вирек рассказал о ситуации в своих формированиях под Красноармейском. Он заявил, что на службу призывают буквально всех, кто попадается под руку полицейским и представителям ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, украинский военкомат. — Прим. ред.). Никто не интересуется здоровьем мобилизованных, в зону боевых действий отправляют даже бездомных. В частях царит коррупция, солдат грабят командиры, за телами не возвращаются.

«Шел на работу, меня поймали ТЦК. Ну и говорили, пойдем там на несколько минут, какие-то документы подпишем, и мы тебя отпустим. Ну и повели меня в военкомат. Есть и 50-летние, больных очень много… Болен-не болен, им все равно. Вот и у меня астма. И меня взяли, все, и с ногами, и с сердцем проблемы. Берут кого попало. Даже бомжей берут с улицы», — сказал военнопленный.

Неспособные вести бой украинцы попали в плен на красноармейском направлении специальной военной операции. Их накормили, оказали медицинскую помощь.

Евгений Вирек отметил, что его подготовка перед отправкой на фронт длилась 45 дней, но по факту солдат ничему не учили — они чистили окопы и выполняли другие бессмысленные работы.

«Нас никуда не отпускали. Ну, если там какой-то сержант шел, например, в город, ну, ему давали карточки. А были такие, что взяли карточку, пропала и карточка, или пропали с карточки деньги», — поделился Вирек.

Боевика отправили в Кировоград. На месте новичками тоже никто не занимался, пока не пришло время ехать «на полигон, на стрельбы». Но очутились они в Красноармейске, а потом в разбитом селе, усыпанном телами убитых. В течение двух недель Вирек и его сослуживцы ждали обещанной подмены, но никто не пришел. По словам пленного, на полях боя гибнет огромное количество людей, никто из них не готов воевать — не умеет. И не хочет. Поэтому Евгений и принял решение сбежать и сдаться в плен.

«Я не хочу никого убивать, я хочу жить. Я домой хочу. Я сбежал от своих, потому что я не воин. Я не хочу воевать. Я несколько дней прятался в разбитых домах, на болотах. Ваши пацаны там ходили, и меня один солдат заметил… Пацаны нормально все, не стреляли, взяли меня, напоили, накормили, сигарет дали», — добавил пленный.

Ранее 5-tv.ru публиковал сюжет о насильственной мобилизации на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.