Звезда «Один дома» Тим Карри стал инвалидом после перенесенного инсульта

Теперь артист прикован к коляске.

Британский актер и звезда фильмов «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Один дома 2» и «Оно» Тим Карри в интервью The Hollywood Reporter рассказал, как стал инвалидом.

В Лос-Анджелесе 79-летний актер выступил на праздничном показе «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и рассказал, как в 2012 году пришел на массаж, а внутри, по его признанию, было предчувствие чего-то нехорошего. Первые признаки инсульта обнаружил массажист и вызывал ему скорую помощь.

В тот момент Карри воспринял это как «глупость», однако врачи заверили его в серьезности положения. Более десяти лет у актера парализована левая сторона и он вынужден оставаться в инвалидном кресле.

«В тот момент мне было очень плохо, я поехал в больницу, где очень милый фельдшер сказала: „Я дам вам лекарства“. На что я ответил: „Погнали!“. И я все еще не могу ходить, прикованный к этой дурацкой коляске», — поделился актер.

Пережитый инсульт также отразился и на речи голливудской звезды, которую он долго не мог восстановить. Помогли регулярные тренировки и занятия, которые принесли существенный прогресс.

