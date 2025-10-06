Тунберг и еще 70 активистов «Флотилии стойкости» депортируют из Израиля в Грецию

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Mikko Stig

Они намеревались прорвать израильскую блокаду и доставить гумпомощь в сектор Газа.

Более 70 человек разных национальностей, в том числе шведская активистка Грета Тунберг, в понедельник будут депортированы из Израиля после задержания на борту перехваченной «Флотилии стойкости» (Global Sumud Flotilla). Об этом сообщили журналисты телеканала France 24.

По их данным, большинство освобожденных будут отправлены в Грецию, после чего они смогут вернуться домой. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард в свою очередь заявила, что шведским гражданам разрешат переправу на самолете.

Флотилия с несколькими десятками активистов и политиков планировала прорваться через израильскую блокаду и доставить гуманитарную помощь в сектор Газа вопреки предупреждениям о запрете прохода. В анклаве, согласно данным ООН, начался голод. Тель-Авив остановил суда в международных водах, всего около 400 человекам не удалось добраться до территории Палестины.

Прежде гостелерадиокомпания Kan также сообщала, что одна из задержанных израильской стороной активисток «Флотилии стойкости», гражданка Испании, укусила медработницу тюрьмы «Кециот», когда та вела ее на плановый осмотр. Сотрудница исправительного учреждения получила легкие травмы и получила медицинскую помощь на месте, нападавшую усмирили полицейские.

Грета Тунберг двумя днями ранее жаловалась, что наблюдала в тюремной камере нарушения нормальных условий содержания. Активистка заявила, что ей не предоставляют достаточное количество воды и пищи. Кроме того, она сообщила о появлении сыпи, вызванной, предположительно, укусами насекомых.

Шведское посольство публично заговорило о жестоком обращении с Тунберг. Израильское внешнеполитическое ведомство отреагировало на следующий день. Слова Тунберг были названы наглой ложью.

Ранее 5-tv.ru писал о массовых митингах в поддержку сектора Газа, которые прошли в Марокко. Они связаны, в том числе, с задержанием флотилии гуманитарной помощи для палестинского анклава.

