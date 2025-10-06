«Тайная комната»: сколько раз в день должен ходить в туалет здоровый человек

Врач Мельникова: норма частоты стула для здорового человека — до двух раз в день

Слишком частое посещение туалета может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Частота походов в туалет «по-большому» должна происходить не чаще двух раз в день и не реже трех раз в неделю. Другой режим будет свидетельствовать о наличии различных патологий, рассказала Газета.ru врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

По словам эксперта, слишком частое посещение «тайной комнаты» с высокой вероятностью говорит о кишечной инфекции, воспалительном процессе или нарушении пищеварения. Частая причина последнего пункта – это недостаточность поджелудочной железы.

Обратное поведение – когда человек слишком редко ходит в туалет, каловые массы очень твердые или их мало, есть необходимость сильно тужиться, присутствует чувство неполного опорожнения кишечника, то это свидетельствует о наличии запора в организме.

Алиментарный вид такой патологии возникает, когда человек употребляет мало пищи для нормальной работы кишечника.

«Чтобы поддерживать нормальное сокращение кишечника, рекомендовано употребление 25–30 граммов клетчатки в день, достаточный водный режим — 1,5–2 литра воды в день», — отметила Мельникова.

Стрессы, эмоциональные переживания или переутомления могут привести к возникновению функционального вида запора. Изменения в структуре кишечника, например, появление полипов, дивертикулов, стриктур или опухолей, способны вызвать органический вид запора.

При появлении одной из патологий врач порекомендовала обратиться к гастроэнтерологу для выявления причины и получения необходимых рекомендаций по лечению.

