ИИ сделают из вас суперэффективного работника: как использовать нейросеть

Эксперт по ИИ Никитин: нейросеть помогает экономить время и улучшать мышление

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Вместо традиционных подходов к тайм-менеджменту стали все чаще использоваться возможности искусственного интеллекта.

Традиционные подходы к тайм-менеджменту уступают место искусственному интеллекту, который помогает человеку повысить эффективность во время работы. Об этом Life.ru рассказал эксперт в области искусственного интеллекта Игорь Никитин. Он назвал пять причин, почему стоит обратиться за помощью к нейросети.

Интеллектуальное партнерство

По мнению эксперта, обычный помощник может взять на себя рутинные задачи, в то время как нейросети можно отдать часть интеллектуальной работы: предлагать различные решения того или иного вопроса, придумывать аргументы «за» и «против».

Тренировка мышления

Регулярное взаимодействие с ИИ помогает человеку формулировать мысли, структурировать идеи и ставить задачи более четко, тем самым повышая общую эффективность работы и ускоряя мыслительные процессы.

«Цифровой секретарь»

ИИ-помощник способен заранее собрать необходимую информацию, составить бриф, выделить ключевые вопросы, а по окончании переговоров зафиксировать принятые решения.

Психологический аспект

Искусственный интеллект снимает с человека необходимость постоянного удерживания в голове множества напоминаний и мелких задач. Нейросеть становится условной «внешней памятью» и позволяет разгрузить сознание для решения более важных вопросов.

Катализатор идей

С искусственным интеллектом можно обсудить различные идеи, увидев всю широту виртуального разума. Кроме того, он может помочь человеку развить собственную креативную идею.

