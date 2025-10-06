В Общественной палате предложили узаконить труд юных блогеров

Фото, видео: 5-tv.ru

Сейчас сетевая деятельность детей до 14 лет находится в «серой» зоне.

На многое готовы родители детей-блогеров. Их увлечения мамы и папы ставят на бизнес-рельсы и успешно монетизируют. Вот только порой забывают, что такая бешеная популярность лишает ребенка нормального детства и ломает его психику. Как подтверждение — десятки реальных историй.

Узаконить детский труд в интернете, а также усилить контроль за родителями юных блогеров предложили в Общественной палате. О «серой» зоне, которая вскоре должна стать прозрачной, рассказывает корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

В соцсетях ребенка полмиллиона поклонников. Они называют его мальчиком-Вангой. Блогер делится информацией, которая якобы приходит к нему откуда-то извне. Подписчики воспринимают ее по-разному. Одни считают пророчеством, другие — бессмысленным набором слов.

Понятно, что слепой мальчик не может сам вести соцсети. Это делает его мама, психолог, энерготерапевт и основатель школы интуиции Елена Сулина. Она учит других предсказывать будущее, исцелять еще не рожденных детей в утробе матери и видеть жизнь после смерти.

В ходе одного из последних семинаров Сулина очень странным способом попыталась исцелить клиента от глухоты. Авторские методики Сулиной не были бы такими популярными, если бы не соцсети сына. У него в разы больше подписчиков, чем у мамы. Даже свою книгу она назвала так же, как интернет-канал мальчика.

Школьница Аделина — тоже блогер, но, в отличие от Саши, никакой магии, философии и политики. Только проявления детского таланта. Танцует, поет, снимает смешные и добрые ролики. Родители тоже помогают ребенку, но по-своему. Например, писать сценарии или оборудовать студию. Стараются отмечать и развивать у своей дочери полезные навыки.

«Ребенок в любом случае развивается. Она что-то пробует, что-то узнает. Мы стараемся расширять ее кругозор», — поделился отец девочки Олег Березуцкий.

Лет мало, зато поклонников — тысячи. Продвинутые родители все чаще погружают в онлайн себя и детей. И этому есть объяснение: подобные видео нередко набирают миллионные просмотры и в перспективе дают доходы.

«Ниша детских товаров и услуг огромная. Представляете, как классно, когда есть дети, которые могут сказать что-то прикольное про игрушку, одежду или еду, например, на своем языке и для своей аудитории», — рассказала медиапродюсер, директор Международной Ассоциации блогеров Нианила Бамматова.

Детский контент вошел в тренд после невероятного успеха ребенка-блогера Насти Лайк. Судя по открытым данным, 11-летняя девочка три года назад заработала около двух миллиардов рублей.

Авторы самых популярных семейных и детских блогов «гребут не по-детски». Поклонники пытаются повторить успех, рассчитывая на легкие деньги. Доходит до абсурда. Родители снимают и публикуют чуть ли ни каждый шаг сыновей и дочерей.

Перед объективом — смех и радость, а за кадром — обиды и слезы. Дети могут делать кассу, но лишаются детства.

«Прерывается связь с реальностью. Они все время играют какую-то роль. В какой-то момент их жизнь становится не только достоянием общественности. Они понимают, что в нее может влезть каждый человек. Вот это приводит к очень тяжелым расстройствам», — заявил клинический психолог, старший преподаватель кафедры педагогики и медицинской психологии МГМУ им. Сеченова Арег Мкртчян.

Блистательная карьера популярного блогера-миллионника Глеба Митрофанова, известного в интернете под прозвищем Немалой, рухнула после скандального развода родителей. Они не могли поделить ребенка. Не как человека, а как источник дохода. Дело дошло до суда. Ассоциации блогеров пришлось встать на защиту подростка.

«Подняли резонанс, чтобы хоть как-то донести до органов опеки, чтобы ребенок мог продолжать свою деятельность», — рассказала адвокат Руфина Эрдоган.

«Это «серая «зона регулирования. До 14 лет ребенок имеет право заниматься театральной деятельностью, деятельностью, связанной с музыкальной индустрией, но что касается блога как такового, то эта зона не регулируется, то есть не прописано в законодательстве, в каком объеме, сколько часов», — сообщила председатель агентства по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Четыре года назад общественники Ленинградской области попросили прокуратуру проверить так называемые «тик-ток хаусы». Это дома, в которых жили молодые и юные блогеры для совместной работы. По мнению активистов, предприимчивые продюсеры могли эксплуатировать труд талантливых детей в своих целях.

Уже в этом году с инициативой вышла певица Дарья Еропкина, более известная как Инстасамка. Она предложила защитить детей от родителей, превратившихся из пап и мам в медиа-менеджеров. Поводом стало выступление семилетней девочки-блогера.

«Она привыкла показывать на камеру яркие эмоции, чтобы это было клево. Но ребенок не делит реальную жизнь и интернет», — заявила Инстасамка.

Общественная палата поддержала инициативу. Там предложили найти баланс между свободой творчества и защитой прав несовершеннолетних. В том числе от родителей, которые в погоне за деньгами и популярностью забывают о своей главной роли.

