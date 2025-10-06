Сакральное место под слоем мата и граффити: вандалы разрушают Серпиевские пещеры

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Бушкин; 5-tv.ru

Серпиевские пещеры украшают более двухсот древних посланий. Самому старинному рисунку — около 15 тысяч лет. Теперь они соседствуют с современным «творчеством».

А на Южном Урале, в знаменитых Серпиевских пещерах, — нашествие вандалов. Уникальный памятник природы и культуры в Челябинской области страдает от тысяч туристов, которые приезжают сюда в надежде исцелиться.

Но магия древних скал теряется на фоне многочисленных рисунков и нецензурных посланий. Они соседствуют с рисунками, которые были сделаны еще 15 тысяч лет назад. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Екатерины Шиловой.

Это животные когда-то были. Им примерно 350 миллионов лет, вот так вот это всё росло. Если смотреть по скальному массиву, смотрите, сколько здесь палочек.

Наскальные скульптуры — наследие древнего уральского океана, он существовал здесь более 500 миллионов лет назад. После себя оставил знаменитые горы, а в них — Серпиевский пещерный град.

«Были обнаружены кости таких вымерших животных, как мамонт, шерстистый носорог, пещерный медведь, пещерный лев, пещерная гиена», — рассказала экскурсовод Наталья Литвиненко.

По этим каменным лабиринтам ходили люди времен нижнего палеолита. Они первые поселенцы, которые стали обживать Южный Урал. Серпиевские пещеры украшают более двухсот древних посланий. Самому старинному рисунку — около 15 тысяч лет.

Проходя мимо гротов и величественных глыб, можно обратить внимание на черные пятна на каменных стенах. Это многовековая сажа и копоть от костров, которые жгли когда-то древние племена.

Уже ближе к современности тут служили старообрядцы. Таинственность этих мест по сей день привлекает ученых со всей России.

«Этот участок является центром палеолитического искусства в европейской части нашего континента, евроазиатского. Основанные центры — это Испания, Франция, Западная Европа, а дальше четыре тысячи километров — пустое пространство без всяких картинных галерей, и вот у нас на Южном Урале — второй центр, где древние люди стремились к искусству. Послания, которые до сих пор не расшифровали», — говорит спелеолог Семен Баранов.

Больший интерес, конечно, у туристов. Вокруг пещер ходит множество легенд. Например, кто-то ночует среди каменных глыб, чтобы увидеть «тени предков» или получить дар ясновидения.

«Девушки, которые бездетные, лежат на этом камне, а потом рожают — это 100% информация. Вот у меня сноха. Мы ездили, у нее не было детей, мы съездили, посидели, и она забеременела. Вернее, сначала я забеременела, потом она», — говорит туристка Мальвина Павлик.

Жители деревни неподалёку в чудесных свойствах этих мест не сомневаются. Наследство предков укоренилось в их сознании.

«Бабушки рассказывали, был такой обычай, в дом купляли какую-то скотину или ребенок родился, привозили его… Шаг ступаешь, дедушка, мы любим и ты люби, шаг ступаешь, дедушка, мы любим и ты люби», — говорит коренная жительница Серпиевки Наталья Боровкова.

Ореол таинства пещер подкрепляет и современная наскальная живопись, которая появляется здесь по сей. И это явно не послания от древних духов.

«Человек проявляет себя с не очень культурной стороны, проявляет отсутствие воспитания. Рисунки начинаются с признания в любви и заканчиваются самыми неприличными записями», — рассказывает экскурсовод Наталья Литвиненко.

Этакая попытка войти в историю может обернуться проклятием от обиженных духов, говорят местные. Но вандалов не останавливает даже закон. Матерные слова и нецензурные рисунки продолжают появляться на величественных глыбах. Что сильно вредит природе и замедляет поиск новых артефактов.

