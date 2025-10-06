Весь октябрь под ударом: Землю захлестнут магнитные бури

Фото, видео: 5-tv.ru

Сильнейший шторм обещают уже в эту субботу.

В ближайшие дни Землю накроют мощные магнитные бури. Сильнейший шторм обещают в эту субботу — 11 октября.

Мощные всплески солнечной активности ожидаются еще 20 и 25 числа. Неспокойная геомагнитная обстановка будет сохраняться почти весь месяц.

В это время у метеочувствительных людей могут появляться головные боли, слабость и повышенная раздражительность. Кроме того, магнитные бури способны повлиять на работу спутников и бытовой техники.

