Зима пришла: Урал и Дальний Восток засыпало снегом

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Какой регион на очереди?

Снежная волна прокатилась по России. Зима уже на Урале и Дальнем Востоке. На очереди — Сибирь. Омск заметает вторые сутки.

А вот на Камчатке выросли сугробы, там сейчас бесчинствует охотоморский циклон. В МЧС предупреждают о возможных перебоях со светом из-за обрыва проводов.

А на юге России все еще бархатный сезон. Лето продолжается, пляжи Сочи переполнены. Не пугает отдыхающих даже штормовой ветер.

Золотая осень пока держится в Центральной России. В Петербурге обещают солнце и +13. А вот в Москве ожидаются дожди, в ближайшие дни похолодает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX