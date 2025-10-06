Поднебесная во власти стихии: юг Китая накрыл разрушительный тайфун
Юг Китая накрыл разрушительный тайфун
Фото, видео: www.globallookpress.com/Guo Cheng; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Порывы ветра достигают такой силы, что сносят даже автомобили.
Разрушительный шторм пришел на юг Китая. Там объявлен красный, наивысший уровень опасности из-за тайфуна «Матмо». Стихия ударила настолько внезапно, что жители сразу нескольких провинций оказались застигнуты врасплох.
Эти кадры снимают сами очевидцы — порывы ветра сносят даже автомобили.
Небезопасно даже в зданиях. Жители прибрежной зоны оказались в смертельной ловушке: снаружи ветер скоростью 42 метра в секунду, а поднявшийся уровень воды топит даже многоэтажные высотки.
Все школы и предприятия региона не работают, приостановилось транспортное сообщение. И все это в пик туристического сезона, когда страна празднует День независимости.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX