Поднебесная во власти стихии: юг Китая накрыл разрушительный тайфун

Фото, видео: www.globallookpress.com/Guo Cheng; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Порывы ветра достигают такой силы, что сносят даже автомобили.

Разрушительный шторм пришел на юг Китая. Там объявлен красный, наивысший уровень опасности из-за тайфуна «Матмо». Стихия ударила настолько внезапно, что жители сразу нескольких провинций оказались застигнуты врасплох.

Эти кадры снимают сами очевидцы — порывы ветра сносят даже автомобили.

Небезопасно даже в зданиях. Жители прибрежной зоны оказались в смертельной ловушке: снаружи ветер скоростью 42 метра в секунду, а поднявшийся уровень воды топит даже многоэтажные высотки.

Все школы и предприятия региона не работают, приостановилось транспортное сообщение. И все это в пик туристического сезона, когда страна празднует День независимости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX