Голливуд на грани забастовки из-за цифровой самозванки: почему звезды боятся ИИ-актрису

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тилли Норвуд уже успела наделать немало шуму.

К протестам и забастовкам сейчас готовятся голливудские профсоюзы. Звезды мировой величины шокированы появлением цифровой самозванки. Составить им конкуренцию, а может и лишить главных ролей, готова Тилли Норвуд. Это актриса, созданная искусственным интеллектом.

Некоторые уже окрестили ее угрозой настоящему киноискусству. Действительно ли все так серьезно, узнал корреспондент «Известий» Вячеслав Николаев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.