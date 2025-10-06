«Силовики готовы к любому повороту событий»: в Грузии не утихают протесты

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Спецслужбы успели предотвратить теракт.

Центр Тбилиси превратился в арену противостояния прозападных активистов и законной власти. Сотни митингующих собрались на подступах к проспекту Руставели и заблокировали дорогу к грузинскому парламенту.

В какой-то момент толпы попытались штурмом взять президентский дворец. За стремительно разгоревшимися беспорядками наблюдал наш специальный корреспондент в Грузии Георгий Джабишвили.

«Есть определенная напряженность, очень большое скопление спецтехники: это водометы, пожарные машины, машины скорой помощи, много представителей спецназа МВД, а также спецмашина, которая воздействует на толпу звуком. В это же время на проспекте Руставели, который уже перекрыт представителями радикальной оппозиции, проходит акция протеста, по всей видимости, силовики готовы к любому повороту событий», — рассказал журналист.

Формальным поводом стало недовольство сторонников евроинтеграции результатами муниципальных выборов. Но, как выяснилось, мирный протест изначально и не планировался.

Грузинские спецслужбы сообщили, что помимо захвата президентского дворца в Тбилиси планировался масштабный теракт. Силовики обнаружили схрон с большим количеством оружия и взрывчатки, которые должны были задействовать в день голосования.

По предварительной информации, в подготовке к теракту подозревается представитель одного из действующих на Украине формирований, ранее проживавший в Грузии.

