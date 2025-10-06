На Камчатке предложили компенсировать расходы на спасательные операции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Проект в ближайшее время внесут на рассмотрение в Госдуму.

Сразу после трагедии на Вилючинском вулкане власти Камчатки потребовали ужесточить правила турпоходов. Расходы на поисково-спасательные операции хотят возложить на плечи организаторов. Это касается тех случаев, когда безопасностью грубо пренебрегают.

«Можно ли запретить ходить в горы или куда-то там на вулканы? Нет, нельзя запретить. Поэтому надо спасать. Дело такое благородное, поэтому спасаем. Но без ответственности некоторых операторов, которые, извините, совершенно при тотальном чудовищном капитализме потеряли вообще все берега.

Поэтому ответственность гидов, ответственность предпринимателей, которые практикуют такие восхождения, ради чего? Ради просто денег получить. Она должна быть предельно жесткая», — рассказал герой России, Заслуженный спасатель РФ Андрей Легошин.

