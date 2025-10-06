Примерная жена: Ивлеева показала тихие семейные будни

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/_agentgirl_; 5-tv.ru

Влюбленные вместе готовят, зажигают свечи и наслаждаются друг другом вдали от посторонних глаз.

Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и ее избранник Филипп Бегак по-прежнему влюблены и очарованы тихой семейной жизнью — то на ферме вдали от светских тусовок, то в уютной петербургской квартире. Счастливая жена изредка делится фотографиями и короткими видео, на которых ухаживает за грядками и домашними животными и наслаждается деревенскими пейзажами.

На этот раз она показала в личном блоге фрагменты домашней обстановки. Пара прибыла в Северную столицу, прокатилась по каналам на катере, а вечером устроила романтический ужин. В сторис Ивлеева похвасталась, что супруг приносит ей чай прямо в постель. Особенно порадовала ее подача напитка — в большой пивной кружке со столовой ложкой.

«Красивые сервизы просто существуют в этой квартире. А чай — от мужа», — посмеялась звезда.

В следующем ролике Ивлеева и Бегак уже готовили котлеты из рыбы, даже сами делали фарш в мясорубке, и картофельное пюре. А потом сидели за столом при свечах и рассказывали, смущаясь и переглядываясь, что так проходит каждый их семейный ужин.

После скандала с «голой» вечеринкой Настя Ивлеева на некоторое время пропала из медиапространства, а потом вернулась с неожиданными новостями: она уже не королева столичных тусовок, а умиротворенная сельская жительница. Блогер с возлюбленным живет за городом, ее окружение сильно сократилось, а приоритеты кардинально изменились.

Мужа Ивлеева выбрала непростого — выходца из большой творческой семьи. Его отец, покойный Алексей Бегак, потомок артистов балета Большого театра, был известным художником и телеведущим, мама, тоже художница, дочь писателя Юлиана Семенова, автора «17 мгновений весны» и представительница династии Михалковых-Кончаловских. Бегак был дважды женат, у него есть дочь от первого брака.

