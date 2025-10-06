В Госдуме хотят ограничить продажу конфет с алкоголем

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению депутата Сергея Леонова, маркетплейсы недостаточно жестко контролируют торговлю и создают риск для здоровья детей.

Система продажи содержащих алкоголь кондитерских изделий через маркетплейсы требует доработки, уверен председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Поэтому он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение, в котором призвал ужесточить контроль за реализацией соответствующих товаров. Об этом сообщается в материале РИА Новости со ссылкой на текст документа.

«Прошу вас разъяснить позицию ведомства по данному вопросу и при необходимости принять соответствующие меры, которые позволят защитить здоровье несовершеннолетних граждан РФ», — пишет Леонов.

Как отмечается в обращении, сегодня на российских маркетплейсах свободно продаются сладости с алкогольными начинками. При этом в карточках товаров, например, конфет, зачастую нет конкретной информации о содержании спиртного. В некоторых случаях ставится отметка «18+», в других говорится только о виде кондитерского изделия без возрастных ограничений.

Сергей Леонов утверждает, что отсутствие четкой маркировки товаров создает условия для бесконтрольной покупки содержащих алкоголь конфет несовершеннолетними. Таким образом, считает депутат, возрастает риск привыкания — у молодых людей может сформироваться зависимость. Автор инициативы против нормализации потребления спиртного с юного возраста.

«На мой взгляд, продажа алкогольных конфет должна быть ограничена для несовершеннолетних, а карточки товара должны иметь обязательное указание „18+“, причем на видном месте, а не скрыто в характеристиках», — заключил Леонов.

Ранее вместе с психологом Анастасией Сидоровой 5-tv.ru разбирался, почему подростки начинают пить горячительные напитки. Многие молодые люди впервые пробуют их еще в детстве и привыкают, чем наносят непоправимый вред своему здоровью. Что делать родителям, чтобы уберечь юношей и девушек от тяжелых последствий? И как быть, если ребенок уже регулярно употребляет спиртное?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.