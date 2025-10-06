На Камчатке ищут пропавшую группу туристов из шести человек
Они не вернулись в обозначенную дачу, из-за чего родственники забили тревогу.
На Камчатке началась поисковая операция шестерых туристов, которые не вернулись из похода в установленный срок. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице «ВКонтакте».
По его словам, туристы, которые на автомобиле отправились в урочище «Аквариум», должны были вернуться вчера, 5 октября, однако на связь они до сих пор не вышли, а их местоположение остается неизвестным.
Министр отметил, что за прошедшие сутки в районе поиска выпали обильные осадки в виде мокрого снега, после чего родственники пропавших туристов забили тревогу и обратились к сотрудникам службы спасения.
«Для поиска пропавших в район урочища „Аквариум“ в Елизовский район выехали восемь спасателей со спецтехникой», — отметил министр по ЧС Камчатского края.
Сергей Лебедев также подчеркнул, что туристическая группа была незарегистрированной. Помимо восьми спасателей, были также задействованы четыре единицы техники и один беспилотник.
Урочище «Аквариум» расположено на реке Левая Авача в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского и включено в официальный список охраняемых памятников природы Камчатки.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что количество жертв восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке возросло до двух человек. Кроме того, ранее трое альпинистов сорвались при восхождении на вулкан.
