Обучение с нуля: куда чаще всего нанимают на работу без опыта

HR-эксперт Пак: без опыта на работу чаще всего берут в сферах IT и продаж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В этих сферах можно без проблем начать первые шаги в профессии.

На фоне дефицита кадров все больше работодателей готовы брать новичков и обучать их прямо на рабочем месте. Об этом изданию Газета.ru рассказала HR-директор логистической компании Ирина Пак.

IT-сфера остается лидером по числу вакансий для начинающих — востребованы специалисты в разработке, тестировании, аналитике и поддержке. Однако в 2025 году спрос немного снизился из-за насыщения рынка.

Большие возможности также открываются в продажах и клиентском сервисе — рознице, банках, онлайн-сервисах. Компании предоставляют скрипты, тренинги и обучение продукту, но доход часто зависит от бонусов.

Логистика и склады активно набирают персонал: кладовщики, стикеровщики, диспетчеры. Здесь все строго по графику, переработки оплачиваются, а к каждому новичку прикрепляют наставника. Быстрый рост возможен, особенно на фармацевтических складах.

Также востребованы рабочие профессии — станочники, электромонтеры, слесари. Из-за нехватки специалистов предприятия сами обучают нужным навыкам.

По словам Пак, нанимать новичков выгодно: они быстро обучаются, лояльны и вносят свежий взгляд в работу.

