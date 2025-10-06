Спасаем хвостиков: как защитить питомцев от клещей осенью

Фото: 5-tv.ru

Идет вторая волна активизации паразитов.

Осенью начинается вторая волна активизации клещей, из-за чего под угрозой находятся не только люди, но и животные. О том, как обезопасить своего питомца, в разговоре с Life.ru поделился директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки Григорий Балагуров.

По словам специалиста, такой период может продлиться вплоть до ноября, поэтому уже сейчас нужно подобрать для своего четвероногого друга отпугивающие или убивающие насекомых лекарства.

Противоклещевые спреи позволяют легко нанести на питомца защитное средство, при этом дешево стоят. Однако эффект будет непродолжительным, и стоит учитывать, что спреи отпугивают не всех паразитов, а также есть риск, что животное может слизать ядовитое вещество.

Более действенными будут капли. Их нужно капать на холку, чтобы они попали прямо на кожу животного. После этого питомца нельзя мыть несколько дней, пока препарат полностью не впитается.

Таблетки от клещей обеспечат защитный барьер до 12 недель. Они безопасны для организма животного, при этом паразит, укусивший питомца, погибает на его теле и не успевает передать инфекцию.

Самый долгий эффект (до года) может обеспечить вакцина против укусов клещей. Единственный ее недостаток — высокая цена, которая составляет порядка нескольких тысяч рублей.

Также популярны ошейники против укусов насекомых. Действующее вещество впитывается в кожу и шерсть питомца и защищает на протяжении нескольких месяцев. Однако эффект гарантирован при плотном прилегании к коже, что может быть затруднительно для длинношерстных пород. Кроме того, есть риск, что четвероногий друг может начать грызть ошейник и отравиться.

