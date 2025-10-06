Осень — стресс для хвостатых: как сохранить здоровье питомцев в отопительный сезон
Ветеринар Шеляков: вычесывание и мытье питомцев поддерживает их здоровье осенью
Из-за сокращения светового дня четвероногий друг может быть более раздраженным или подавленным.
В период отопительного сезона особенно важен регулярный уход за домашними питомцами, поскольку он связан с сезонной линькой у животных. Об этом в беседе с изданием Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков.
По его словам, в осенний период кошек следует своевременно вычесывать, а собакам проводить водные процедуры, особенно если четвероногий друг проводит много времени на улице.
«Гигиенические процедуры помогают предотвратить образование колтунов и поддерживают шерсть в хорошем состоянии», — отметил врач.
Кроме того, из-за снижения влажности воздуха в помещениях у домашних животных могут обостриться различные заболевания. Например, ксеродермия сопровождается сухостью кожи и появлению перхоти, а также может появиться конъюнктивит из-за воспаления слизистой оболочки глаз.
Ветеринар порекомендовал использовать увлажнители воздуха, которые помогают создать комфортный микроклимат в доме, и давать питомцам жирорастворимые витамины А, D и Е.
Шеляков также подчеркнул, что в осенний период особенно важно окружить любимого питомца заботой и вниманием, поскольку из-за сокращения светового дня четвероногий друг может быть более раздраженным или подавленным.
