Разные виды лапши являются источниками различных витаминов и минералов, поэтому могут стать частью рационального и сбалансированного питания. Об этом изданию Газета.ru рассказала врач-эндокринолог Маргарита Белоусова в День лапши, 6 октября.

По мнению эксперта, пшеничная лапша помогает человеку дольше оставаться сытым, поддерживать работу нервной, иммунной и пищеварительной систем благодаря содержанию сложных углеводов, растительного белка, витаминов группы В, антиоксидантов и клетчатки.

В отличие от пшеничной, рисовая лапша не содержит глютен и является хорошей альтернативой для людей с целиакией. Гречневая лапша также не содержит глютен, при этом в ней есть железо и кальций. Цельнозерновая лапша обладает высоким уровнем клетчатки, поэтому она полезна для снижения риска развития хронических заболеваний.

Эндокринолог Белоусова отмечает, что лапша из чечевицы или нута содержит большее количество белка и пищевых волокон по сравнению с пшеничной, она способствует более длительному насыщению и может стать отличным вариантом для тех, кто хочет снизить вес.

При сахарном диабете врач порекомендовала употреблять гороховую лапшу. Она обладает низким гликемическим индексом, тем самым помогая контролировать уровень глюкозы в крови.

Для поддержания мышечной массы подойдет яичная лапша, которая содержит высокий уровень белка.

При выборе лапши эксперт порекомендовала исходить из индивидуальных особенностей организма и целей, а также внимательно проверять состав.

