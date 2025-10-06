Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Валерия Девятова и Екатерина Москалева уверены — свежие хиты обеспечат им славу не меньше, чем у Надежды Кадышевой в 2025 году.

Группа «Фабрика», вдохновившись успехом Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой в этом году, решила покорять новую аудиторию. Сегодняшняя молодежь с удовольствием ходит на концерты этих исполнительниц по всей стране, собираются стадионы, а соцсети наполняются зажигательным контентом. Их достижения намерены повторить и «фабрикантки».

Солистки коллектива Валерия Девятова и Екатерина Москалева рассказали об этом корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового сезона RU.TV. Девушки отметили, что их песни тоже знает и любит молодое поколение, а значит, есть прекрасная возможность укрепить эту любовь и порадовать свежими хитами. И, возможно, расширить фанатскую базу.

«К поколению зумеров — только с благодарностью! Мне кажется, пришло время взлететь группе „Фабрика“, так же как взлетают сейчас песни группы Hi-Fi, как взлетают песни Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой. Мне кажется, что наше время тоже пришло», — сказала Москалева.

Как отметила Валерия Девятова, в данный момент у нее и коллег небольшой отпуск, после которого вся команда продолжит работу над новыми песнями. Правда, пока исполнительницы не могут рассказать, что именно ждет их поклонников. Но они не сомневаются — это будет очень ярко и эффектно!

«Возможно, это будет шокировать публику и тех, кто слушает обычно группу „Фабрика“, вот так мы заинтриговали, но ждите, будет интересно. Это будет вообще другая целевая аудитория. Мне хочется сказать, не жители этой планеты!» — поделилась Москалева.

«Это космос! В общем, будем покорять космос! Пора!» — добавила Девятова.

Ранее, писал 5-tv.ru, участницы группы «Фабрика» рассказали о своем отношении к мистике и магии. Девушки убедились, что волшебство существует.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.