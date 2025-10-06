Не менее 17 человек пострадали при стрельбе в Сиднее
Фото: Reuters/ROUNAK AMINI
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Злоумышленник хаотично стрелял по проезжающим автомобилям, в том числе по машинам полицейских.
Около 17 человек пострадали в результате стрельбы в австралийском Сиднее, 60-летний нападающий, стрелявший по случайным прохожим, задержан полицией. Об этом сообщил портал News.com.au.
Сообщается, что вооруженный мужчина открыл огонь в западной части Сиднея и сделал порядка 100 выстрелов.
«В результате по меньшей мере один человек получил огнестрельное ранение и 16 человек пострадали», — пишет издание.
Как сообщают правоохранительные органы, злоумышленник хаотично стрелял по проезжающим автомобилям, в том числе по машинам полицейских.
По информации телеканала Sky News Australia, мужчина сделал выстрелы из крупнокалиберной винтовки в пригороде Кройдон-парк. Во время задержания стрелявший был ранен и теперь находится в больнице под охраной сотрудников полиции.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Аргентине 20-летний перуанец жестоко расправился с тремя девушками во время проведения онлайн-трансляции.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX