Землетрясение произошло в Киргизии
Фото: © РИА Новости/Акылбек Батырбеков
Подземные толчки ощущались и в Казахстане.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Киргизии. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 23:28 по московскому времени. Эпицентр находился в районе, расположенном примерно в 80 километрах к северу от казахстанского города Тараз, население которого превышает 350 тысяч человек.
Также толчки ощущались в 133 километрах от узбекского города Наманган.
Глубина очага составила восемь километров. На данный момент сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.
