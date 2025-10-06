Землетрясение произошло в Киргизии

Фото: © РИА Новости/Акылбек Батырбеков

Подземные толчки ощущались и в Казахстане.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Киргизии. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 23:28 по московскому времени. Эпицентр находился в районе, расположенном примерно в 80 километрах к северу от казахстанского города Тараз, население которого превышает 350 тысяч человек.

Также толчки ощущались в 133 километрах от узбекского города Наманган.

Глубина очага составила восемь километров. На данный момент сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.

