«На актерство обучиться всегда успею»: Леон Кемстач поделился планами на будущее

Актер Леон Кемстач не стал поступать в театральное училище

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Артисту предстоит получить высшее образование. Но выбор специальности он сделал не такой, как все ожидали.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач, исполнивший роль Андрея Пальто, в интервью для Men Today заявил, что не собирается поступать в театральное училище. При этом он планирует продолжать сниматься в кино.

Молодой актер решил отложить получение высшего образования по этой специальности, сделав выбор в пользу бизнес-менеджмента или маркетинга.

«Пока еще молодой, мозг легко усваивает информацию: хочу выучить что-то новое, что могу использовать в жизни», — поделился Леон.

По его мнению, маркетинг — это настоящее искусство и просто полезная вещь. При этом обучиться актерскому мастерству 17-летний парень планирует, только позднее.

«А на актерство отучиться всегда успею: я понимаю, что диплом важен, но я выполняю свою работу более чем профессионально. Я вернусь к этому обязательно, просто немного позже», — говорит Кемстач.

Первостепенно в планах у молодого и амбициозного человека — организовать себе стабильный источник дохода. Леон мечтает не только сниматься в кино, но и реализовать свой потенциал в сфере недвижимости. По его словам, к 27 годам он хочет открыть собственную строительную компанию.

В этом году Кемстач окончил филиал британской школы Repton School в Дубае и решил продолжить обучение в одном из дубайских университетов.

