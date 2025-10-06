«Рядом мой любимый муж»: Краймбрери о внезапной встрече с Бузовой

Краймбрери рассказала о реакции на поздравления с рождением дочери от Бузовой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Концерт Димы Билана запомнился поклонникам больше не его выступлением, а общением певицы с Давой и его супругой на ложе.

В конце мая артисты Давид Манукян и Мари Краймбрери впервые стали родителями. Поздравления с этим радостным событием поступили даже от бывшей девушки Давы — певицы Ольги Бузовой.

Звезды оказались в одной ложе во время концерта Димы Билана. Возможно, организаторы специально посадили звезд в одной ложе, провоцируя столкновение. Несмотря на возможное напряжение, Ольга не осталась в стороне и выразила поздравления паре по случаю рождения ребенка, обняв Краймбрери.

По словам супруги Давы, неожиданная рассадка и сама встреча с Бузовой ее никак не напугали и не задели. Она была увлечена концертом любимого исполнителя и наслаждалась обществом своего мужа.

«Ни одной минуты об этом не думала. <…> Рядом был мой любимый муж. Меня вообще ничего не беспокоило и ничего не напрягало», — поделилась Мари в интервью журналисту Надежде Стрелец.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Однако концерт запомнился зрителям не только выступлением любимца публики Димы Билана и неожиданной встречей Бузовой и Давы.

В Сеть попало видео, где исполнительница хита «Мало половин» без всяких стеснений засовывает свой палец в рот Филиппу Киркорову, а затем пробует его на вкус. В конце перфоманса звезды поцеловали друг друга в губы.

Видео вызывало широкий общественный резонанс. Некоторые сочли, что так Бузова пыталась вызвать ревность у бывшего. Сама исполнительница заверила, что поклонникам лучше не знать, чем они с Киркоровым занимаются за закрытыми дверьми.

«Что мы делаем наедине — вам лучше не знать», — заявляла Ольга.

