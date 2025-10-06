Как стать приемными родителями: путь, мифы и реальные испытания

Фото: 5-tv.ru

Решение принять в семью ребенка-сироту — это не только шаг в новую жизнь, но и большая ответственность.

В России за последние годы институт приемных семей получил значительное развитие. Решение взять ребенка‑сироту — это не просто шаг к новой жизни, а серьезная ответственность. Что ждет будущих родителей, как к этому готовят и какая помощь возможна, выяснили «Известия».

Как стать приемными родителями: из тени — в центр внимания

Психолог фонда «Волонтеры в помощь детям‑сиротам» Елена Туманова‑Мачинская рассказала, что еще несколько десятков лет назад приемные родители скрывали, что усыновили или удочерили ребенка, поскольку на эту тему было некое табу. Сейчас ситуация меняется.

Государство, НКО и психологи проводят тренинги, семинары и лекции, где объясняют, что «тайна усыновления» нередко приносит вред: формируется вина, ощущение отчужденности у ребенка.

Институт приемных семей уже не маргинальная тема: он все больше воспринимается обществом как нормальный формат семейной жизни. Важны истории людей, интервью, материалы о юридических, психологических и социальных сторонах замещающего родительства.

Исполнительный директор фонда «Всех обнял», мать четверых детей, трое из которых приемные, Светлана Хисматуллина подчеркивает: правдивая и своевременная история помогает ребенку понять свое прошлое и выстроить здоровую самооценку.

Говорить нужно честно, искать помощь психолога, если история сложная — это не одноразовый разговор, а процесс, требующий терпения и любви.

Как стать приемными родителями: шаги

Юрист фонда «Волонтеры в помощь детям‑сиротам» Оксана Хухлина объяснила, что сначала кандидат проходит курс в Школе приемных родителей — подготовка может длиться от полутора до трех месяцев, в зависимости от региона. Закон предписывает, чтобы ожидание начала занятий не превышало 30 дней.

В некоторых регионах после подготовки проводят социально‑психологическое обследование — формально не по всем правилам закреплено на федеральном уровне, но на практике без него получить заключение бывает сложно.

Далее нужно собрать документы: автобиография, справка о доходах, медзаключение (форма 164У‑1), согласие всех, кто проживает в семье, на опеку, свидетельство о браке, бумаги на жилье, подтверждение обучения.

Все это передается в органы опеки по месту жительства. Они проверяют условия, запрашивают справки (в том числе о судимости), и в течение 17 рабочих дней выдают заключение, которое действительно два года.

После этого идет этап поиска ребенка: работа с базами данных, знакомство с анкетами детей и, в итоге, реальное знакомство с ребенком. Установление опеки происходит через органы опеки в течение 10 рабочих дней. Если принимают решение об усыновлении — заявление подают в суд, решение может занять от двух до шести месяцев. Многие предпочитают сначала оформить опеку, забрать ребенка домой, а затем идти в суд с усыновлением.

Как стать приемными родителями: мифы и первая адаптация

По мнению Светланы Хисматуллиной, на пути будущие родители встречают много стереотипов: что генетика определяет судьбу, что ребенок из «системы» неизбежно будет проблемным, что кровные родственники — враги, что приемный ребенок всегда будет чувствовать себя чужим.

На практике, говорит она, любящий дом с теплом, уважением и постоянством способен стать настоящей семьей, независимо от прошлого ребенка.

История Татьяны Ребиндер, которая в 40 лет впервые стала матерью приемной семилетней девочки из отдаленного детдома, показывает, как тяжело, но одновременно и возможно пройти этот путь. Девочка оказалась взрослой эмоционально, но вместе с тем была почти малышом в знаниях — не знала букв, названия овощей, не понимала опасностей.

Адаптация требовала полной отдачи: ночные кошмары, страхи, тревожность — все это потребовало времени, сил и терпения от Татьяны, которая при этом работала и решала множество бытовых задач.

Были моменты, когда Татьяне казалось, что она не справляется — руки опускались, и чувство одиночества становилось невыносимым. Ей казалось, что она совсем одна со своими трудностями: если бы у нее был младенец, можно было бы обратиться за советом к маме или подругам. Но никто из ее окружения не сталкивался с тем, чтобы принять в семью семилетнего ребенка из детдома.

В один из таких трудных дней Татьяна нашла в интернете номер фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» — и это стало для нее настоящим спасением. Она начала посещать занятия у психолога и нейропсихолога вместе с дочерью, а юрист организации помог оформить все положенные пособия и выплаты.

Через три года жизнь наладилась: теперь ребенок веселый, любознательный. Трудности адаптационного периода остались воспоминаниями, которые уже воспринимаются иначе.

«Очень трудно сказать, какой совет я дала бы человеку, который хочет взять ребенка. Уж сколько советов давали мне в свое время, а готова я все равно не была. Одно скажу: адаптация может быть очень тяжелой, но это пройдет, станет немного легче. Ребенок изменится», — говорит Татьяна.

Как стать приемными родителями: сложности, требующие решения

Приемные семьи сталкиваются с преградами: регистрация детей по месту пребывания (иногда МФЦ и МВД затрудняют), доступ к школам, культурным и коррекционным учреждениям, особенно когда ребенок с особыми потребностями.

Есть случаи, когда школу не принимают, когда требуется направление на реабилитацию — либо его дают с трудом, либо отказывают. Да и органы опеки иногда чрезмерно вмешиваются в семейную жизнь, что добавляет давления.

Не меньшей проблемой остается отношение общества: обвинения в том, что родители усыновляют ради выгоды, что не смогут должным образом ухаживать, что ребенок будет «не таким».

Как стать приемными родителями: поддержка и рекомендации

НКО активно помогают: юридически, психологически, медицински. Фонд «Волонтеры в помощь детям‑сиротам» предлагает горячую линию, очные консультации, психологическое сопровождение.

Органы опеки должны быть первыми, к кому можно обратиться за консультацией и поддержкой. Психологические службы особенно важны, чтобы вовремя распознавать признаки эмоционального выгорания у приемных родителей и детей.

Подростковый психолог Анна Хоботова обращает внимание на то, что ожидания у многих занижены или завышены: ребенка нельзя «перестроить» за короткий срок, благодарность и послушание не гарантированы, смешение детей в семье — кровных и приемных — требует внимательности в отношениях.

Важны честные ответы себе: готовы ли вы принять ребенка с тяжелым опытом, готов ли быть рядом, когда изменения идут медленно.

Как стать приемными родителями: создание тепло‑приемной семьи

Депутат Госдумы Анна Скрозникова подчеркивает: первые месяцы — адаптационный период, когда ребенок может чувствовать тревогу, утрату, проявлять протест. Нужно помнить: приемный ребенок — обычный ребенок, которому необходима поддержка, внимание и забота, а не идеал.

Светлана Хисматуллина подчеркивает необходимость гармонии между кровными и приемными детьми, справедливости, безопасности и уважения. Важно устанавливать правила, обсуждать чувства, давать каждому право на голос. Совместные занятия, игры, увлечения укрепляют связи.

Если принять решение стать приемным родителем, главное — не сдаваться, быть терпеливым, готовым к тому, что путь будет нелегким, но результат может оказаться очень теплым и значимым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX